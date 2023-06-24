Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»
Стали известны результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.
Группа 1: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел»
Группа 2: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»
Группа 3: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»
Группа 4: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН»
Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.
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