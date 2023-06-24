Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:20

Мостовой считает, что группа «Зенита» в FONBET Кубке России легче, чем у «Спартака»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. «Акрон» не проиграл пяти командам из премьер-лиги, но все равно поехал домой. Нет разницы — займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах. У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» сыграет в группе с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой». «Спартак» — с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

Кубок России. Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»
Александр Мостовой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»
Новости
RSS RSS
Все новости