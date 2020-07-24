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Онлайн-концерт, Zoom-комнаты и квиз. РФС опубликовал программу финала Кубка для болельщиков

12:38
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РФС на официальном сайте сообщил о том, какие развлекательные мероприятия пройдут перед финалом Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 17:00 мск.

— Начнет предматчевую программу онлайн-концерт, — говорится в сообщении. - Эфир, который будет транслироваться на LED системе, проведет диджей вечернего шоу, а в концертной программе прозвучат хиты от групп Little big, Дискотека Авария, Zivert, Танцы Минус и Смысловые Галлюцинации. В предматчевом разогреве через подключение к Zoom-комнатам примут участие чемпион мира по боксу Николай Валуев, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов и капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

Во время матча Zoom-комнаты с фанатами «Зенита» и «Химок» будут выводиться на LED систему. Болельщики смогут увидеть себя и поделиться эмоциями с футболистами и зрителями, пришедшими на трибуны «Екатеринбург Арены», из любой точки мира.

План мероприятий:

15:30 — Открытие трибун и допуск зрителей на стадион.

16:00 — Начало онлайн-концерта, коммуникация с болельщиками в Zoom-комнатах.

17:00 — Начало финального матча Олимп-Кубка России.

17:45 — Квиз в перерыве.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211979

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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