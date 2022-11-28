Романцев: «Нынешний «Спартак» ни в чем «Зениту» не уступает»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Признаюсь, я думал, что «Спартак» сыграет острее. Но то, что он практически обеспечил себе выход в следующий этап Кубка России, исключило игровой риск. По той же причине не рвал на себе рубаху и «Зенит». Потому зрелищными получились последние 15 минут. Хотя вялость и отсутствие эмоций в действиях интересной связки Промес — Соболев объяснить турнирными гарантиями нельзя. А вот с выходом Николсона дела впереди у спартаковцев пошли веселее. Оборона же, которую прежде частенько критиковали, мне понравилась. И появившаяся в ней молодежь вместе с опытным Джикией практически не дала самой результативной команде РПЛ забить ни одного мяча.

Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва — это, конечно, убойная фора. И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки. Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту», — заявил Романцев «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).