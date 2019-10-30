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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Никола Влашич: «Помазун — герой матча»

22:14
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России выделил главного героя матча.

— Илья Помазун — герой встречи с «Уфой»?

— Да. Могу сказать, что когда пришел в ЦСКА, считал, что он был просто нормальный вратарь. Но здорово прибавил. Вижу даже на тренировках, как много сэйвов он делает.

— На одном уровне с Акинфеевым?

— Ну, вы же знаете Игоря. Он в каждом матче два или три раза нас спасает. Говорят, что вратарь — это 50% команды. Так что это показатель уровня всей команды. (Ярослав Сусов)

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