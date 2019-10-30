Никола Влашич: «Помазун — герой матча»
22:14
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России выделил главного героя матча.
— Илья Помазун — герой встречи с «Уфой»?
— Да. Могу сказать, что когда пришел в ЦСКА, считал, что он был просто нормальный вратарь. Но здорово прибавил. Вижу даже на тренировках, как много сэйвов он делает.
— На одном уровне с Акинфеевым?
— Ну, вы же знаете Игоря. Он в каждом матче два или три раза нас спасает. Говорят, что вратарь — это 50% команды. Так что это показатель уровня всей команды. (Ярослав Сусов)
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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