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Никита Чернов прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

18:26
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команде из Самары предстоит сыграть с «Ахматом».

«Я ждал ЦСКА. Но все должны быть довольно жеребьевкой. Думаю, интересная будет игра. Мы не можем ударить в грязь лицом», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

Матчи 1/2 финала пройдут 21-22 апреля.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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