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Валерий Баринов считает, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

18:38
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Народный артист РФ, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале «Локомотив» примет ЦСКА.

«Не хочу ничего загадывать, но, мне кажется, что ЦСКА мы обыграем. Не вижу у них стабильной игры, у них пришел новый тренер и пока не успел что-то сделать. Они еще не готовы. Я бы и «Ахмат» не сбрасывал со счетов. Талалаев — очень грамотный специалист, вчера он учел ошибки «Динамо». Они вылетели по своей глупости. Мартовский матч против ЦСКА уже в прошлом, это никак не повлияет. Выиграть Кубок просто не будет», — сказал Баринов «СЭ».

В другой полуфинальной встрече «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Матчи запланированы на 21-22 апреля.

(Владимир Пушкарев)

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