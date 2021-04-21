Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин 21 апреля в интервью «Известиям» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Безусловно, в последних играх и вообще после зимней паузы Гильерме — один из лидеров команды. Его наличие на поле укрепляет и оборону железнодорожников, и общее настроение, и победный дух. Важно, чтобы в этом матче играл именно Маринату. Но вообще, у «Локо» хорошую работу провел Николич, игроки отлично потрудились за зимние сборы и теперь здорово выглядят», — заявил Нигматуллин.

Вратарь сборной России пропустил встречу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1) из-за дисквалификации за неприличные жесты в адрес болельщиков «Спартака» во время дерби в 25-м туре чемпионата России (2:0).

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России