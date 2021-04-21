Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за недавнее поражение в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».
«Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны», — приводит слова Сигурдссона официальный Twitter клуба.
27 февраля ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.
Встреча пройдет 21 апреля на стадионе «РЖД-Арене» и начнется в 19:00 мск.
Матч, значение которого для концовки сезона трудно переоценить. Два самых титулованных клуба в истории Кубка России сегодня будут биться за финал— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021
? #ЛокоЦСКА
? #КубокРоссии
? 19:00 мск
? РЖД Арена
? #МатчТВ pic.twitter.com/0dCwIlogxK
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