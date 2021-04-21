Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за недавнее поражение в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

«Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны», — приводит слова Сигурдссона официальный Twitter клуба.

27 февраля ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.

Встреча пройдет 21 апреля на стадионе «РЖД-Арене» и начнется в 19:00 мск.