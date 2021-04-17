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Хочешь iPhone 12 и билеты на футбол? Угадай, как сыграют «Локомотив» и ЦСКА в Кубке!

09:00
Кто выйдет в финал БЕТСИТИ Кубка России? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кто выйдет в финал БЕТСИТИ Кубка России? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Участвуй в спецпроекте «Путь к финалу» от «СЭ» и партнеров — получи шанс выиграть iPhone 12, Airpods Pro, билеты на футбол и фрибеты!

Для этого — угадай исходы полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России. «Локомотив» или ЦСКА? «Ахмат» или «Крылья Советов»? Предсказывай победителей — и побеждай в нашем конкурсе к Кубку России.

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