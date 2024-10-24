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Сегодня, 18:00

Швец и Черников заработали дисквалификацию. Но их не накажут

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Черников.
Фото ФК «Краснодар»

В матчах 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России три игрока получили по второй желтой карточке в турнире — Антон Швец («Ахмат»), Александр Черников («Краснодар») и Умарали Рахмоналиев («Рубин»).

В соответствии с пунктом 15.4 кубкового регламента «каждые 2 предупреждения, полученные игроком или официальным лицом клуба в разных матчах соревнования, влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч соревнования в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС». То есть, исходя из этого положения упомянутого документа, трое футболистов должны пропустить следующие игры своих команд.

Но от такого наказания их избавляет следующий пункт регламента. В нем написано, что «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах соревнования, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала плей-офф верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки».

Исключение из правил спорное. Но оно есть и действует. Потому Швец, Черников и Рахмоналиев вправе сыграть в четвертьфинале.

Александр Черников
Антон Швец
Кубок России
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