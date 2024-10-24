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«Крылья Советов» — «Динамо»: смотреть матч Кубка России онлайн

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в Кубке России 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 24 октября. Игра состоится на «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе А команда Игоря Осинькина набрала два очка и занимает 4-ю строчку. Бело-голубые с 8 баллами располагаются на 2-м месте в квартете.

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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