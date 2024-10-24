«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 24 октября. Игра состоится на «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе А команда Игоря Осинькина набрала два очка и занимает 4-ю строчку. Бело-голубые с 8 баллами располагаются на 2-м месте в квартете.

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