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26 ноября 2025, 22:25

«Ростов» выбил «Нефтехимик» из Кубка России

Руслан Минаев

«Ростов» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

У гостей голы в первом тайме забили Иван Комаров и Егор Голенков, во второй половине отличился Дмитрий Чистяков. У хозяев на 46-й минуте отметился Ислам Машуков.

«Ростов» вышел во второй этап пути регионов и встретится с махачкалинским «Динамо», которое по сумме двух игр уступило ЦСКА (1:0, 1:2, пенальти — 4:5). «Нефтехимик» выбыл из Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:3
Ростов
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Кубок России
ФК Нефтехимик
ФК Ростов
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