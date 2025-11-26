«Ростов» выбил «Нефтехимик» из Кубка России

«Ростов» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

У гостей голы в первом тайме забили Иван Комаров и Егор Голенков, во второй половине отличился Дмитрий Чистяков. У хозяев на 46-й минуте отметился Ислам Машуков.

«Ростов» вышел во второй этап пути регионов и встретится с махачкалинским «Динамо», которое по сумме двух игр уступило ЦСКА (1:0, 1:2, пенальти — 4:5). «Нефтехимик» выбыл из Кубка России.