Челестини: «Каждую неделю вопросы про нападающих. Но я не покупаю игроков»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о необходимости приобретений в линию атаки.

— Не считаете ли вы, что команде нужны другие форварды?

— Нам нужно проанализировать то, что произошло, — сказал Челестини на пресс-конференции после победы над махачкалинским «Динамо» (2:2, пенальти 5:4) в Кубке России. — Каждую неделю меня спрашивают про нападающих. Но почему вы это не спрашиваете у тех, кто их взял?

Я могу объяснить, почему поменял одного, другого игрока, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю их. Я тренирую команду. Может быть, вам лучше попросить клуб устроить пресс-конференцию с участием спортивного директора? И он вам все объяснит.

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России и сыграет с «Краснодаром».

После 16 туров РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают второе место в таблице.