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26 ноября 2025, 18:45

«Нефтехимик» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Нефтехимик» и «Ростов» сыграют в Кубке России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Кахидзе, защитник «Нефтехимика».
Фото ФК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Ростов» сыграют в рамках 1-го этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

Следить за ключевыми событиями матча «Нефтехимик» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:3
Ростов

Матч пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу «Ростова».

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ФК Ростов
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