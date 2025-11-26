«Нефтехимик» и «Ростов» сыграют в Кубке России 26 ноября

«Нефтехимик» и «Ростов» сыграют в рамках 1-го этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

Следить за ключевыми событиями матча «Нефтехимик» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

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26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)

Матч пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу «Ростова».

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