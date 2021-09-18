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Назначены арбитры на матчи 2-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России

20:05
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Стали известны арбитры на матчи 2-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо» (Барнаул) — «Нижний Новгород»: судья — Игорь Вертков; ассистенты судьи — Степан Щербаков, Алексей Ермилов.

«Легион Динамо» — «Уфа»: судья — Алексей Колтунов; ассистенты судьи — Артур Тиракьянц, Денис Мирошник.

«Кайрат» (Москва) — «Ахмат»: судья — Ранэль Зияков; ассистенты судьи — Артур Зайнагутдинов, Виталий Жолобов.

«Ленинградец» — «Краснодар»: судья — Алексей Федотов; ассистенты судьи — Александр Чекалин, Дмитрий Алексеев.

«Знамя» — «Крылья Советов»: судья — Инал Танашев; ассистенты судьи — Артем Перов, Максим Белокур.

«Саранск» — «Химки»: судья — Даниил Шеметов; ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Евгений Булатов.

«Динамо» (Брянск) — «Арсенал»: судья — Игорь Капленков; ассистенты судьи — Михаил Кистанов, Станислав Попков.

«Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Москва): судья — Юрий Карпов; ассистенты судьи — Вячеслав Бочков, Денис Шварц.

«Чайка» — «Ростов»: судья — Иван Абросимов; ассистенты судьи — Дмитрий Тарасов, Екатерина Курочкина.

«Зенит» (Ижевск) — ЦСКА: судья — Артем Смолин; ассистенты судьи — Рустам Равилов, Андрей Пелых.

«Торпедо» (Владимир) — «Урал»: судья — Ярослав Хромей; ассистенты судьи — Андрей Кужелев, Михаил Шпильфогель.

Матчи второго тура состоятся 22-23 сентября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rfsruofficial/status/1439268370826805258

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Александр Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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