Назначены арбитры на матчи 2-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России
Стали известны арбитры на матчи 2-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России.
«Динамо» (Барнаул) — «Нижний Новгород»: судья — Игорь Вертков; ассистенты судьи — Степан Щербаков, Алексей Ермилов.
«Легион Динамо» — «Уфа»: судья — Алексей Колтунов; ассистенты судьи — Артур Тиракьянц, Денис Мирошник.
«Кайрат» (Москва) — «Ахмат»: судья — Ранэль Зияков; ассистенты судьи — Артур Зайнагутдинов, Виталий Жолобов.
«Ленинградец» — «Краснодар»: судья — Алексей Федотов; ассистенты судьи — Александр Чекалин, Дмитрий Алексеев.
«Знамя» — «Крылья Советов»: судья — Инал Танашев; ассистенты судьи — Артем Перов, Максим Белокур.
«Саранск» — «Химки»: судья — Даниил Шеметов; ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Евгений Булатов.
«Динамо» (Брянск) — «Арсенал»: судья — Игорь Капленков; ассистенты судьи — Михаил Кистанов, Станислав Попков.
«Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Москва): судья — Юрий Карпов; ассистенты судьи — Вячеслав Бочков, Денис Шварц.
«Чайка» — «Ростов»: судья — Иван Абросимов; ассистенты судьи — Дмитрий Тарасов, Екатерина Курочкина.
«Зенит» (Ижевск) — ЦСКА: судья — Артем Смолин; ассистенты судьи — Рустам Равилов, Андрей Пелых.
«Торпедо» (Владимир) — «Урал»: судья — Ярослав Хромей; ассистенты судьи — Андрей Кужелев, Михаил Шпильфогель.
Матчи второго тура состоятся 22-23 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/rfsruofficial/status/1439268370826805258
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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