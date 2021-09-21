Матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
14:35
22 и 23 сентября матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в университете Перми, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
«Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших. Все ближайшие матчи Бетсити Кубка России начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении РФС.
Стрельба произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По информации Минздрава РФ, шесть человек погибли, 28 — пострадали.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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