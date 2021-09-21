Матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми

22 и 23 сентября матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в университете Перми, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших. Все ближайшие матчи Бетсити Кубка России начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении РФС.

Стрельба произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По информации Минздрава РФ, шесть человек погибли, 28 — пострадали.