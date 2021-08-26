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«Чайка» победила «Торпедо» в кубковом матче

19:03
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«Чайка» победила «Торпедо» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Москвичи уступили с минимальным счетом — 0:1.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 5

«Чайка» (Песчанокопское) — «Торпедо М» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Гаврилович, 40.

«Чайка» (Песчанокопское): Помазан, Гаврилович (В.В.Волков, 81), Пискунов, Синяк, Ужгин, Гыстаров, Володкин (М.Коломийцев, 71), Олейников, Орлов (Д.С.Карташов, 68), Грибанов, Хохлачев (А.Елисеев, 46).

«Торпедо М» (Москва): Довбня, Киселев (И.Елисеев, 76), Кожемякин, Прошкин, Каплиенко, Нетфуллин, Рязанцев (А.В.Самсонов, 77), Орехов (А.Кравчук, 64), Адаев (А.Евдокимов, 89), Полубояринов, Маркин (А.Калмыков, 64).

Предупреждения: Прошкин, 61. Кожемякин, 70. Пискунов, 78. А.Калмыков, 80. И.Елисеев, 80. А.Елисеев, 85. А.В.Самсонов, 90+5.

Судья: Шеметов (Ульяновск).

26 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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