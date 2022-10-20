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20 октября, 23:16

Сергеев — о голе бывшей команде: «На поле друзей нет»

Сергеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России
Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в групповом турнире Кубка России.

— Как вам матч с бывшей командой?

— На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз.

— После перерыва настраивались забить?

— Ну да. Пошла передача от Деяна Венделу, он скинул мне, а я перекинул Богдана Овсянникова.

- Были опасения, что упустите победу?

— Опасения всегда есть, футбол непредсказуем.

— Успеете восстановиться перед «Сочи»?

— Конечно.

— Вам важно занять второе место?

— Вообще мы хотим первое, но сами оступились. А выходили на игру с настроем больше забить — мы понимали, что при равенстве очков будут смотреть дополнительные показатели. Но сейчас «Крылья» выше.

— После матча общались с Мостовым?

— Я не видел его в раздевалке, так как давал интервью на поле.

Иван Сергеев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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