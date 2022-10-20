Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в групповом турнире Кубка России.

— Как вам матч с бывшей командой?

— На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз.

— После перерыва настраивались забить?

— Ну да. Пошла передача от Деяна Венделу, он скинул мне, а я перекинул Богдана Овсянникова.

- Были опасения, что упустите победу?

— Опасения всегда есть, футбол непредсказуем.

— Успеете восстановиться перед «Сочи»?

— Конечно.

— Вам важно занять второе место?

— Вообще мы хотим первое, но сами оступились. А выходили на игру с настроем больше забить — мы понимали, что при равенстве очков будут смотреть дополнительные показатели. Но сейчас «Крылья» выше.

— После матча общались с Мостовым?

— Я не видел его в раздевалке, так как давал интервью на поле.