Сергеев — о голе бывшей команде: «На поле друзей нет»
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в групповом турнире Кубка России.
— Как вам матч с бывшей командой?
— На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз.
— После перерыва настраивались забить?
— Ну да. Пошла передача от Деяна Венделу, он скинул мне, а я перекинул Богдана Овсянникова.
- Были опасения, что упустите победу?
— Опасения всегда есть, футбол непредсказуем.
— Успеете восстановиться перед «Сочи»?
— Конечно.
— Вам важно занять второе место?
— Вообще мы хотим первое, но сами оступились. А выходили на игру с настроем больше забить — мы понимали, что при равенстве очков будут смотреть дополнительные показатели. Но сейчас «Крылья» выше.
— После матча общались с Мостовым?
— Я не видел его в раздевалке, так как давал интервью на поле.