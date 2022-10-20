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Сегодня, 23:05

Семак — о выборе состава на матч с «Крыльями»: «Игроки успеют восстановиться к следующему матчу»

Семак высказался о выборе состава на кубковый матч с «Крыльями Советов»
Микеле Антонов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выборе состава на матч 4-го тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

— Достаточно интересная игра получилась. Очень прилично контролировали ход матча. К сожалению, не смогли забить и реализовать большую часть тех моментов, которые создали. Такое бывает. Во втором тайме позволили «Крыльям» убегать в быстрые контратаки. Дальше создавали моменты, но пропущенный мяч внес немного нервозности в игру. Концовка получилась достаточно волнительной. Победа есть победа. Команду поздравляю. Жалко, что не победили более крупно.

— Мы привыкли к ротации а Кубке, сегодня состав приближенный к тому, который есть в чемпионате. Это связано с домашней игрой или необходимостью победы?

— Со всем вместе. У нас было на день больше. Считаю, что игра через два на третий или через три на четвертый — большая разница. Плюс матч домашний. Не нужно никуда лететь. У нас еще есть 3 дня до игры. Игроки успеют восстановиться. Всегда отталкиваемся от многих факторов. Тогда у нас не было возможности поставить другой состав, сегодня возможность была.

— Есть ли разница, с какого места, в какой путь Кубка пойти?

— Сейчас сложно предположить. Насколько я понимаю, если команда вылетает из 1/4 верхней сетки, нужно играть еще один матч. Календарь непростой. Конечно, хотелось бы победить с разницей. Победа есть победа — это раз. Нужно решать задачи по мере поступления. Задача выйти в следующий этап — там нужно играть, шанс использовать. Главное выйти, дальше посмотрим, — сказал Семак.

В турнирной таблице группы В «Зенит» догнал «Крылья Советов» (по 6 очков), но уступает самарскому клубу по дополнительным показателям.

24 октября питерская команда сыграет дома с «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

Сергей Семак
ФК Зенит
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