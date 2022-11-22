Кротов — об уходе Галактионова: «Тренер приходит и уходит. Это не трагедия»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал победу над «Химками» (1:1, 3:1 пенальти) в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России

— Вы практически вышли из группы. Как оцените сегодняшний результат и выступление в Кубке России?

— Результат не впечатляет. Но мы по делу в каждой игре набирали очки. Все будет решиться в последнем матче.

— Как команда попрощалась с Галактионовым?

— Собрались все вместе и попрощались в хороших отношениях.

— Как команда почувствовала его уход? Как изменилась жизнь клуба?

— Футбольная жизнь такая, что тренер приходит и уходит. Я не мало работал с тренерами. В этом нет ничего такого. Это не трагедия.

— Следишь за «Уфой»?

— Да, конечно. Я играл там семь лет. Смотрю матчи, если есть время. Может прекратить свое существование? Думаю, что Газизов все контролирует и исправит ситуацию. Надеюсь, что мы увидим «Уфу» в РПЛ, — сказал Кротов.