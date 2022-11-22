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Сегодня, 19:34

«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Химки» — «Нижний Новгород» — 1:1.
Фото ФК «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России (1:1, 3:1 по пенальти).

Счет в игре на 40-й минуте открыл игрок подмосковной команды Александр Руденко. На 65-й минуте фтуболист нижегородской команды Виктор Александров сравнял. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти сильнее оказался «Нижний Новгород». Команда реализовала три 11-метровых удара из трех, «Химки» забили только один пенальти из четырех.

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка). Команда Спартака Гогниева потеряла шансы на выход из группы.

В заключительном туре группового этапа нижегородский клуб сыграет с «Локомотивом» 27 ноября, а подмосковная команда в этот же день встретится с «Краснодаром».

Кубок России. Группа A
22 нояб, 17:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Нижний Новгород
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
2
6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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