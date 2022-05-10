Нападающий «Динамо» Нжи заявил, что не собирается покидать московский клуб

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0) заявил, что не собирается покидать московский клуб.

«Все легионеры в РПЛ оказались в тяжелой ситуации. Мы надеемся, что все можно измениться. Это футбол, все страны должны быть в него вовлечены.

Останусь ли я в следующем сезоне? Нас сейчас ждут важнейшие матчи, все мысли о них, а потом уже мы подумаем о будущем.

Я не получал никакой реакции с моей родины по поводу моей игры. Нынешняя ситуация непростая для всех. Главное, что мы в безопасности.

Победа в Кубке станет для нас хорошим завершением отличного сезона. Настраиваемся на это и надеемся взять серебро в чемпионате», — заявил Нжи.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».