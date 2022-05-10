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Сегодня, 19:14

Главный тренер «Алании» Гогниев прокомментировал свое будущее в клубе

Георгий Скобликов
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после поражения в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России от «Динамо» (0:3) высказался о своем будущем в команде.

— Еще один год действует мой контракт. Будем обсуждать с руководителями. Будем выстраивать план на три года. Нам предстоит дискуссия. Есть желаниеработать в «Алании». Когда будет конец сезона, после обсуждения с руководителями можно будет говорить об РПЛ.

— Сколько у вас денег?

— У меня в кармане ничего нет. А у клуба надо спрашивать у руководителей.

Гогниев возглавил «Аланию» в декабре 2018 года, сменив на этом посту Юрия Газзаева.

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
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