Губернатор Северной Осетии рассказал о ситуации с лицензированием стадиона «Алании»

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Динамо» (0:3).

«Побеждает сильнейший. Нельзя побеждать всегда. Игра была хорошая, «Алания» тоже сыграла хорошо. У них было очень хороший шанс. Игра классная, красивая.

Мы сидели рядом со Степашиным, он меня убеждал болеть за «Динамо». Но я болею только за две команды – сборную России и «Аланию». Обе команды показали красивую игру. У нас было несколько хороших моментов. Я задач перед ребятами не ставлю, просто сказал им, что проигрывать тоже надо уметь. Выигрывать надо уметь красиво и чисто, а проигрывать с достоинством и честью.

«Алания» пройдет лицензирование. Требование к стадиону были одни, потом — другие. Сегодня все сложности устранены. Строительство идет по тем требованиям, которые предъявлены. Дополнительное финансирование предусмотрено в размере одного миллиарда рублей. Строительство идет, мы стадион построим

В 2023-м году мы будем готовы пройти лицензирование в РПЛ. Нынешняя ситуация никак не скажется на финансировании клуба и строительстве стадиона. Есть основной инвестор клуба и еще один инвестор, который готов так же принять участие в финансировании», — сказал Меняйло.