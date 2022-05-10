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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:20

Губернатор Северной Осетии рассказал о ситуации с лицензированием стадиона «Алании»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Аланией» и «Динамо» (0:3).

«Побеждает сильнейший. Нельзя побеждать всегда. Игра была хорошая, «Алания» тоже сыграла хорошо. У них было очень хороший шанс. Игра классная, красивая.

Мы сидели рядом со Степашиным, он меня убеждал болеть за «Динамо». Но я болею только за две команды – сборную России и «Аланию». Обе команды показали красивую игру. У нас было несколько хороших моментов. Я задач перед ребятами не ставлю, просто сказал им, что проигрывать тоже надо уметь. Выигрывать надо уметь красиво и чисто, а проигрывать с достоинством и честью.

«Алания» пройдет лицензирование. Требование к стадиону были одни, потом — другие. Сегодня все сложности устранены. Строительство идет по тем требованиям, которые предъявлены. Дополнительное финансирование предусмотрено в размере одного миллиарда рублей. Строительство идет, мы стадион построим

В 2023-м году мы будем готовы пройти лицензирование в РПЛ. Нынешняя ситуация никак не скажется на финансировании клуба и строительстве стадиона. Есть основной инвестор клуба и еще один инвестор, который готов так же принять участие в финансировании», — сказал Меняйло.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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