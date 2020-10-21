«На поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя и повел за собой». Матвеев отметил Бикфалви

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча третьего тура элитного раунда Бетсити Кубка России, в котором команда добилась победы со счетом 3:1 над «Велесом».

— Как и ожидалось, был сложный матч. Было видно, что молодые ребята в составе «Велеса» достаточно хорошо двигаются, достаточно хорошо работают с мячом, — приводит слова тренера сайт «Урала». — Плюс качество поля, которое оставляло желать лучшего, внесло свои коррективы. Как и предполагали, была тяжело. Благодарю ребят, что они при неблагоприятном ходе матча, терпели до конца, смогли переломить ход игры и вырвать победу.

— Первый тайм, 0:0, все шло по плану. Гол стал полной неожиданностью?

— Не все шло по плану. Хотели играть немножко в другой футбол. Но качество поля и соперник заставляли нас немного нервничать. Не все, что мы планировали, у нас получалось.

— Эрик Бикфалви — лучший игрок матча?

— Лучший игрок матча, безусловно, да. Сегодня не все получалось, но на поле должен быть лидер, который взял бы игру на себя и повел за собой, забил великолепные мячи. Хочу поздравить всю команду. У нас была затянувшаяся серия из не очень хороших результатов. Нам очень нужна была эта победа. В психологическом плане, прежде всего.