Черчесов считает, что игрокам «Ахмата» не хватило мастерства в серии пенальти против «Факела»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Факела» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 27 октября в Воронеже и завершилась победой хозяев в серии пенальти — 1:1, 3:1.

«Получилась реальная кубковая игра, хоть и не такой зрелищной. Было много борьбы и единоборств: обе команды не хотели уступать. Во втором тайме стали играть получше, но свои моменты не реализовали. Кто-то говорит, что пенальти — лотерея, а я скажу, что мастерства нам не хватило. Утверждал ли игроков на серию пенальти? Выяснял у ребят, кто готов и кто — нет. Повторюсь, что не хватило нам мастерства», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

«Факел» с 6 очками занимает третье место в группе В. «Ахмат» с 5 очками замыкает таблицу квартета.

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