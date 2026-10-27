Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Черчесов считает, что игрокам «Ахмата» не хватило мастерства в серии пенальти против «Факела»

Черчесов считает, что игрокам «Ахмата» не хватило мастерства в серии пенальти против «Факела»

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Факела» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 27 октября в Воронеже и завершилась победой хозяев в серии пенальти — 1:1, 3:1.

«Получилась реальная кубковая игра, хоть и не такой зрелищной. Было много борьбы и единоборств: обе команды не хотели уступать. Во втором тайме стали играть получше, но свои моменты не реализовали. Кто-то говорит, что пенальти — лотерея, а я скажу, что мастерства нам не хватило. Утверждал ли игроков на серию пенальти? Выяснял у ребят, кто готов и кто — нет. Повторюсь, что не хватило нам мастерства», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

«Факел» с 6 очками занимает третье место в группе В. «Ахмат» с 5 очками замыкает таблицу квартета.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Источник: Сайт ФК «Ахмат»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Найдин рассказал о впечатлениях от чемпионата мира и отборе на Олимпиаду
Андреев связал неудачу гимнасток в олимпийском отборе с отказом в визах лидерам сборной
Мбаппе за одну фразу возненавидели в Китае и он лишился 25 млн долларов. Что сказал форвард "Реала" и что теперь происходит
Популярное видео
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Краснодар» выиграл впервые с августа. «Быки» разобрались с «Динамо» и обеспечили выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка
Главный тренер «Динамо» Шварц получил красную карточку после окончания матча с «Краснодаром»
FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: ЦСКА — «Локомотив», «Краснодар» победил «Динамо»
Дубль Воробьева принес «Краснодару» победу над московским «Динамо»
«Краснодар» обыграл «Динамо» и одержал первую победу с августа: онлайн-трансляция матча Кубка
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вратарь «Факела» Фролкин отразил три пенальти подряд в матче с «Ахматом»

Дубль Воробьева принес «Краснодару» победу над московским «Динамо»
Новости
RSS RSS
Все новости