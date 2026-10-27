Булут — об удалении Шварца после матча «Динамо»: «Он ничего плохого судье не говорил»

Помощник главного тренера московского «Динамо» Волкан Булут прокомментировал удаление Сандро Шварца после матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».

Игра прошла во вторник, 27 октября, в Краснодаре и завершилась победой «быков» со счетом 2:1. После финального свистка арбитр Станислав Матвеев показал главному тренеру бело-голубых красную карточку.

«Я был поблизости и могу сказать, что он ничего плохого судье не говорил. Это был обычный разговор после матча с разбором каких-то эпизодов, с которыми он не был согласен», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Булута.

«Динамо» с 9 очками идет вторым в группе В Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре команда 26 ноября встретится с «Факелом».

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