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Вратарь «Факела» Фролкин отразил три пенальти подряд в матче с «Ахматом»

Антон Роговский

Голкипер воронежского «Факела» Даниил Фролкин отразил три удара подряд в послематчевой серии пенальти с «Ахматом» в Кубке России. Благодаря его игре хозяева победили в серии со счетом 3:1.

Основное время встречи 27 октября завершилось без забитых мячей — 0:0. Первый удар грозненской команды в серии реализовал Лечи Садулаев, после чего Фролкин не позволил отличиться трем следующим исполнителям гостей.

Среди футболистов «Ахмата», чьи удары парировал голкипер, были Эгаш Касинтура, Цаке Клисман и Калиду Сидибе. У «Факела» свои попытки реализовали Абдула Багамаев, Равиль Нетфуллин и Максим Турищев. Подробности серии приводятся в отчете о матче.

В концовке основного времени хозяева остались в меньшинстве после удаления. Тем не менее в серии одиннадцатиметровых воронежцы использовали три попытки и добились победы. По итогам встречи «Факел» набрал шесть очков в группе B Пути РПЛ Кубка России.

Незадолго до окончания встречи футболист «Факела» Габараев получил вторую желтую карточку. Воронежцы завершали игру вдесятером, однако сохранили нулевой счет и довели дело до серии пенальти, в которой решающую роль сыграл вратарь.

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Кубок России
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