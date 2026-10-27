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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил победу над московским «Динамо» в кубковом матче

Кордоба заявил, что победа над московским «Динамо» придаст «Краснодару» уверенности

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Быки» прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

«Это победа далась нам большими усилиями. Рады, что вернулись на этот путь. Это придаст нам уверенности. Снова пропустили в концовке? Нам нужно больше фокусироваться на позитиве. Мы провели классную работу. Гол разберем уже на тренировке», — сказал Кордоба.

«Краснодар» с 10 очками возглавил таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России и обеспечил себе выход в плей-офф.

(Кирилл Радченко)

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