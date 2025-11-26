Мусаев — о желтой карточке Кривцова за маску Человека-паука: «Странно, что парень из-за хайпа не хочет играть с ЦСКА»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал желтую карточку полузащитника «быков» Никиты Кривцова в ответном матче против «Оренбурга» (4:0) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

23-летний футболист открыл счет на 4-й минуте, после чего получил желтую карточку за празднование с маской Человека-паука. Из-за перебора желтых Кривцов пропустит первый матч против ЦСКА в полуфинале пути РПЛ.

— Он оштрафован, ему уже объявили. У него уже была желтая карточка. Он пропускает игру с ЦСКА. Очень странно, что парень из-за хайпа не хочет играть с ЦСКА. Очень странно. Будем разговаривать. Он уже извинился, но так нельзя делать, конечно, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».