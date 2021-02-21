Мусаев не видит связи между поражениями «Краснодара» в Лиге Европы и Кубке страны

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. По словам специалиста, в игре нет общего с матчем 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

— Почему после «Динамо» в запасе остались именно Кабелла, Кайо и Вильена?

— Потому что у нас есть несколько очень близких по уровню футболистов, решили сделать небольшую ротацию, выпустить более свежих игроков. Плюс смотрели по ошибкам в прошлых матчах.

— Были ли альтернативные варианты расположения Вандерсона, Классона и Ионова?

— Конечно, были. Можно было тройку развернуть в любом сочетании. Решили, что Классон хорошо действует на сжатом пространстве, и в середине у нас должно быть преимущество в одного футболиста, его задача была получать мячи между линиями. Одна из проблем, особенно первого тайма, — мы не играли вертикально, больше передач было поперек и назад. А Классон для этого и вышел, чтобы там получать мячи. К сожалению, это не сработало в той мере, в которой планировалось.

— Есть ли что-то общее в поражениях от «Динамо» Загреб и «Сочи»? Как срочно исправить ситуацию?

— Нет, 2 разных матча. Есть какие-то моменты, где мы не дорабатываем, но отношение команды к тем вещам, которые нас не устроили с Загребом, было гораздо лучше. Выход один — только работать, не опускать руки, верить в себя и биться в каждом матче.

(Екатерина Потапова)