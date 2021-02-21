«Я плакал, как ребенок, которому не сменили памперс». Чепчугова растрогал баннер фанатов ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов растрогался от баннера, который ему посвятили болельщики армейского клуба в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Болельщики вывесили баннер «Серега, мы с тобой» после ряда странных постов Чепчугова в Instagram.

«Я видел надпись на трибуне! Я встал на колени, и плакал как маленький ребенок которому не сменили памперс! — написал Чепчугов. — Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня!

Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА, это остается на всю жизнь!

Большое спасибо всем кто поддержал. И тем кто гадости писал — не забуду!"

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. На его счету 28 матчей за армейцев (9 из них — на ноль) и 33 пропущенных гола.