Мойзес — о расизме в адрес Кордобы: «Он ко мне подошел и сказал про какие-то выкрики»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о шансах команды на чемпионство в сезоне-2025/26.

— В футболе все возможно. Последние два сезона в РПЛ все решалось в последнем туре. Не надо заниматься математикой. Нужно идти от игры к игре. В Кубке тоже нужно быть скромными, еще ничего не решено. «Краснодар» хорошая команда. У нас в обоих турнирах есть шанс.

Расизм в адрес Кордобы? Он ко мне подошел после матча и сказал про какие-то выкрики. Но я был полностью в матче и ничего не слышал, — сказал Мойзес.

После первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1) футболисты «быков» заявили о расистских высказываниях в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов армейцев.

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