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Мойзес — о расизме в адрес Кордобы: «Он ко мне подошел и сказал про какие-то выкрики»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о шансах команды на чемпионство в сезоне-2025/26.

— В футболе все возможно. Последние два сезона в РПЛ все решалось в последнем туре. Не надо заниматься математикой. Нужно идти от игры к игре. В Кубке тоже нужно быть скромными, еще ничего не решено. «Краснодар» хорошая команда. У нас в обоих турнирах есть шанс.

Расизм в адрес Кордобы? Он ко мне подошел после матча и сказал про какие-то выкрики. Но я был полностью в матче и ничего не слышал, — сказал Мойзес.

После первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1) футболисты «быков» заявили о расистских высказываниях в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов армейцев.

Фанаты ЦСКА на&nbsp;матче Кубка России.«Будем уходить с поля». «Краснодар» и ЦСКА вновь скандалят — не только из-за судейства, но и на почве расизма

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Джон Кордоба
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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