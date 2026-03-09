Гендиректор «Спартака» Некрасов надеется, что красно-белые пройдут «Динамо» в Кубке России

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос «СЭ» о перспективах команды в FONBET Кубке России.

— Пройдете ли «Динамо» в Кубке России?

— Будем надеяться. Время есть, ресурсы есть. «Динамо» в отличной форме. Мы знаем, над чем работать.

5 марта красно-белые проиграли «Динамо» в первой игре полуфинала Пути РПЛ со счетом 2:5.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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