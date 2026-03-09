Гендиректор «Спартака» Некрасов надеется, что красно-белые пройдут «Динамо» в Кубке России
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос «СЭ» о перспективах команды в FONBET Кубке России.
— Пройдете ли «Динамо» в Кубке России?
— Будем надеяться. Время есть, ресурсы есть. «Динамо» в отличной форме. Мы знаем, над чем работать.
5 марта красно-белые проиграли «Динамо» в первой игре полуфинала Пути РПЛ со счетом 2:5.
Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».
Новости
Судейство
12 сен 15:20
25