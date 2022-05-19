Митрофанов сообщил, что на матче «Спартак» — «Динамо» не будет ограничений по вместимости
Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» ограничений по вместимости не будет.
— «Лужники» действительно могут вместить на этот матч только 71 тысячу? Будете вводить какое-то ограничение по вместимости?
— А почему должны?
— Из-за безопасности.
— Пресс-зона, вывески всегда существуют. У нас не один стадион. Даже если мы смотрим коммерческую вместимость, ни один стадион физически не может быть продан на 100%. Даже коммерческая вместимость из-за вырезок и прочих нюансов.
— На чемпионате мира так же было?
— Чемпионат мира чуть по другим историям разыгрывается, там на команду гостей выдаются принципиально другие квоты. Здесь накал страстей все-таки чуть-чуть поменьше.
— У нас?
— У них?
— В силу того, что сайт некорректно работал, будет ли кто-то изгнан из РФС?
— Если это окажется, что это в результате их вины, может быть, будут наказаны.
Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.