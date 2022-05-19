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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:33

Митрофанов сообщил, что на матче «Спартак» — «Динамо» не будет ограничений по вместимости

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» ограничений по вместимости не будет.

— «Лужники» действительно могут вместить на этот матч только 71 тысячу? Будете вводить какое-то ограничение по вместимости?

— А почему должны?

— Из-за безопасности.

— Пресс-зона, вывески всегда существуют. У нас не один стадион. Даже если мы смотрим коммерческую вместимость, ни один стадион физически не может быть продан на 100%. Даже коммерческая вместимость из-за вырезок и прочих нюансов.

— На чемпионате мира так же было?

— Чемпионат мира чуть по другим историям разыгрывается, там на команду гостей выдаются принципиально другие квоты. Здесь накал страстей все-таки чуть-чуть поменьше.

— У нас?

— У них?

— В силу того, что сайт некорректно работал, будет ли кто-то изгнан из РФС?

— Если это окажется, что это в результате их вины, может быть, будут наказаны.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
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