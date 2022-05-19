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Сегодня, 15:00

Бабаев прокомментировал возможное изменение формата Кубка России

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал информацию о возможном изменении формата БЕТСИТИ Кубка России.

По информации «СЭ», существует вариант, при котором турнир будет проводиться по швейцарской системе.

«Кубок России сегодня не обсуждали, но это хороший вопрос. Как я понял, рабочая группа РФС в том числе прорабатывает вопрос изменения формата Кубка. В том числе возращение к старой схеме, когда было двухраундное противостояние. Это только один из вариантов. Тут тоже многое зависит от изменений формата лиги. Решили, что 30 мая должны провести очное собрание», — сказал Бабаев.

В настоящий момент участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы Тинькофф РПЛ — с элитного группового раунда, состоящегося из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).

При этом команды ФНЛ и ПФЛ отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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