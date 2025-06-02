Министр спорта Сербии Гайич назвал Станковича и Николича специалистами очень высокого уровня

Министр спорта Сербии Зоран Гайич поздравил главного тренера ЦСКА Марко Николича с победой в FONBET Кубке России.

В воскресенье, 1 июня, армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» в суперфинале турнира (0:0, пенальти 4:3).

«Поздравляю Марко, это высокий результат. Как говорится по-русски, так держать! Я очень рад, что Марко и Деян Станкович работают в России. Надеюсь, что их труд высоко оценивают. Это два хороших специалиста очень высокого уровня», — приводит ТАСС слова Гайича.

Николич работает в ЦСКА с лета 2024 года. По итогам прошедшего сезона красно-синие под руководством 45-летнего серба заняли третье место в чемпионате России. С 2020 по 2021 год Николич также возглавлял «Локомотив», вместе с которым завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ и выиграл Кубок страны.