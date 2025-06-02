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Вахания назвал матч со «Спартаком» самым запоминающимся в сезоне

Руслан Минаев

Защитник «Ростова» Илья Вахания назвал самый запоминающийся матч в сезоне-2024/25.

«Итоги сезона нужно подводить позже, с холодной головой. Самым запоминающимся матчем в сезоне точно была игра со «Спартаком» в финальном матче «пути регионов», когда 2:1 выиграли. Для меня этот клуб и по ходу чемпионата был самым сложным. Не скажу, что самым принципиальным, принципиальные для нас все команды. Но для меня это сложный соперник», — цитирует игрока ТАСС.

«Ростов» победил «Спартак» (2:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России. 1 июня команда по пенальти проиграла ЦСКА (3:4) в суперфинале Кубка России.

Источник: ТАСС
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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Илья Вахания
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