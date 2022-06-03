Министр иностранных дел России пошутил про финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, когда будет решен вопрос о передаче РФ исторического здания Александровское подворье на территории Старого города Иерусалима в Израиле, пошутил про финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

«Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания Кубка «Спартаком», — пошутил министр.

В финале Кубка России 29 мая «Спартак» в «Лужниках» победил «Динамо» со счетом 2:1.

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где оно расположено, была приобретена в 1859 году Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.