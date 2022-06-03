Джикия сыграл в финале БЕТСИТИ Кубка России только благодаря обезболивающим уколам

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о растяжении боковой связки колена у футболиста перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Мало того, что глаз, у него было растяжение боковой связки колена. Он играл весь больной, на обезболивающих. Замена с этим и связана. Был договор, что он сыграет сколько сможет», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее агент Джикии рассказал, что футболист мог сыграть с повязкой на глазу в финале БЕТСИТИ Кубка России.