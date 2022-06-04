Федун: «Мы лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поздравил команду с победой в БЕТСИТИ Кубке России.

«Мы действительно завоевали БЕТСИТИ Кубок России в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!

Хотел бы сказать спасибо всему персоналу, который работает с нашей командой. Я очень горжусь той командой, которую сделали. Мы, действительно, лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять. Но поверьте мне, что такой организации нет ни в одном клубе», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В этом сезоне «Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

В финальном матче красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.