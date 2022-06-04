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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:28

Федун: «Мы лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять»

Леонид Федун поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поздравил команду с победой в БЕТСИТИ Кубке России.

«Мы действительно завоевали БЕТСИТИ Кубок России в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!

Хотел бы сказать спасибо всему персоналу, который работает с нашей командой. Я очень горжусь той командой, которую сделали. Мы, действительно, лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять. Но поверьте мне, что такой организации нет ни в одном клубе», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В этом сезоне «Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

В финальном матче красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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