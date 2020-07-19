Между Дзюбой и Соболевым произошла словесная перепалка

В матче 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» принимает «Спартак». По ходу первого тайма произошла словесная перепалка между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым.

Нападающий «Спартака» сфолил в центре поля на защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком, за что получил желтую карточку. Форвард извинился за свои агрессивные действия. Но вскоре к нему подошел Дзюба и между футболиста произошел разговор на повышенных тонах. Их пришлось успокаивать партнерам по команде.