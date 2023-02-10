Место проведения матча Кубка России «Волга» — «Зенит» по-прежнему под вопросом

В РФС пока не приняли решения по месту проведения матча 1/4 финала Кубка России «Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

8 февраля в Ульяновск приезжала комиссия, которая инспектировала поле и стадион, но окончательный вердикт будет вынесен после повторной проверки.

— Пока решения нет. Нам сообщили, что комиссия еще раз приедет и проверит состояние поля. Пока так. Думаю, все прояснится в ближайшие дни, — сказал «СЭ» директор «Волги» Михаил Наволокин.

Ранее сообщалось, что если «Волге» не разрешат принять чемпиона России у себя дома, тогда матч состоится либо в Жигулевске, либо в Нижнекамске.