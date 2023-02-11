Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:19

Булыкин: «Хотелось бы увидеть Дзюбу на поле в матче Кубка России против «Спартака»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о двухматчевых сериях в плей-офф Кубка России.

«Может быть, это и хорошо, что теперь наши команды начинают сезон с кубковых игр, цитирует Betonmobile.ru Булыкина. — Они потихоньку втянутся в этих двухматчевых противостояниях, и в чемпионате мы уже увидим искрометный футбол. Кубок для некоторых команд тоже важен, на Кубок многие настраиваются, поэтому я не думаю, что будут какие-то «сырые», недонастроенные команды. Первая официальная игра всегда очень волнительна для футболиста после перерыва. Все будут замотивированы, но как будут подготовлены — это мы увидим».

Экс-форвард также поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка страны между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Можно быть чемпионом «предсезонки» как «Спартак», но в чемпионате ничего не выиграть. А можно как «Локомотив» провести сборы на среднем уровне. Здесь самое главное — закрепить все и показать в РПЛ и Кубке. Если Дзюба успеет набрать форму, то его будут ставить в основной состав. Если не успеет, то начнет с выхода на замену. Все-таки он много пропустил, давно не играл. Мы не видим его текущую форму, это знает только тренер. Но Артем сейчас очень замотивирован. Вполне возможно, что он сможет на этой сверхмотивации выходить сразу в основном составе. Хотелось бы его увидеть на поле в этом матче», — добавил он.

Источник: Betonmobile.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»
Бывший директор академии «Локо» объяснил, почему клуб решил внезапно подписать Дзюбу
«Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»
Джикия: «Дзюба — качественный футболист, он 100 процентов усилит «Локомотив»
Игорь Шалимов считает, что Дзюба сможет помочь «Локомотиву»
Павлюченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Место проведения матча Кубка России «Волга» — «Зенит» по-прежнему под вопросом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости