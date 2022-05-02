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Сегодня, 20:13

Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 10 июля в «Лужниках»
Георгий Кудинов
,  
Вячеслав Короткин
Читать «СЭ» в
Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как выяснил «СЭ», встреча за Суперкубок-2022 намечена на 10 июля, воскресенье. В качестве приоритетного места проведения матча в данный момент рассматриваются «Лужники».

Напомним, что трофей разыграют чемпион — «Зенит», и обладатель БЕТСИТИ Кубка России, где полуфинальные пары составили «Динамо» — «Алания» (10 мая) и «Спартак» — «Енисей» (11 мая).

Финал же состоится 29 мая в тех же «Лужниках».

При этом РПЛ-2022/23 стартует через неделю после Суперкубка — 1-й тур намечен на 15-17 июля.

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