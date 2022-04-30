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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 00:30

Романцев объяснил, почему «Зенит» и «Рубин» вылетели из БЕТСИТИ Кубка России

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», назвал «СЭ» причины вылета «Зенита» и «Рубина» из БЕТСИТИ Кубка России от клубов ФНЛ.

— В четвертьфинале Кубка «Алания» прошла «Зенит», а «Енисей» разгромил «Рубин». Что это — недооценка клубами премьер-лиги соперников или пренебрежительное отношение к самому турниру?

— Скорее, дело здесь в отношении к Кубку.К сожалению, с некоторых пор его воспринимают как проходной, второстепенный турнир. А вот в Англии команды бьются за два кубка. Да так, что только искры из глаз летят. У нас этот турнир — лучшая возможность засветиться для клубов ФНЛ. Для них и их болельщиков это большой праздник. Представляю, что творилось в моем Красноярске, где «Енисей» забил три мяча «Рубину». Или во Владикавказе, где народ, соскучившись по большому футболу, праздновал победу «Алании» над самим «Зенитом». Дай бог, чтобы после финала и у меня с горячими фанатами «Спартака», был для этого повод!

В полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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