Романцев объяснил, почему «Зенит» и «Рубин» вылетели из БЕТСИТИ Кубка России

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», назвал «СЭ» причины вылета «Зенита» и «Рубина» из БЕТСИТИ Кубка России от клубов ФНЛ.

— В четвертьфинале Кубка «Алания» прошла «Зенит», а «Енисей» разгромил «Рубин». Что это — недооценка клубами премьер-лиги соперников или пренебрежительное отношение к самому турниру?

— Скорее, дело здесь в отношении к Кубку.К сожалению, с некоторых пор его воспринимают как проходной, второстепенный турнир. А вот в Англии команды бьются за два кубка. Да так, что только искры из глаз летят. У нас этот турнир — лучшая возможность засветиться для клубов ФНЛ. Для них и их болельщиков это большой праздник. Представляю, что творилось в моем Красноярске, где «Енисей» забил три мяча «Рубину». Или во Владикавказе, где народ, соскучившись по большому футболу, праздновал победу «Алании» над самим «Зенитом». Дай бог, чтобы после финала и у меня с горячими фанатами «Спартака», был для этого повод!

В полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая.