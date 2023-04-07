Масалитин: «Мы не знаем, ставили ли в «Динамо» задачу выиграть Кубок»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, скажется ли поражение от тольяттинского «Акрона» на психологии футболистов «Динамо» перед матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

«Мы не знаем, ставили ли в «Динамо» задачу выиграть Кубок России. Понятно, что кто-то в клубе мечтал о трофее. Если такая задача стояла, то это является потерей. Если задачи не было, то ничего страшного для бело-голубых не произошло», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

8 апреля бело-голубые сыграют со «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.