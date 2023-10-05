Личка — о победе над «Спартаком»: «Съели мясо? Мы отработали»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Бывший главный тренер «Динамо» однажды сказал: «Я не жарю мясо, я его ем». Можно сказать, что вы съели мясо?

— Мы отработали, скажу так. Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть — это хорошо. Например, с «Пари НН» нам этого не хватало — мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.