Сотрудница «Динамо» опубликовала фото с головами свиней после разгрома «Спартака» в FONBET Кубке России

Руководитель селебрити-департамента «Динамо» Сабина Шох опубликовала в своих соцсетях провокационный снимок после победы команды над «Спартаком» (3:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Шох выложила фотографию с тремя головами свиней и написала счет матча с бело-голубыми сердцами.

Сабина Шох является дочерью известного футбольного функционера Рохуса Шоха. Он занимал руководящие должности в российских клубах, работал в РФС, а сейчас возглавляет ПФЛ Казахстана.