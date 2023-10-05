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Сегодня, 12:50

Сотрудница «Динамо» опубликовала фото с головами свиней после разгрома «Спартака» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сабина Шох.
Фото Соцсети

Руководитель селебрити-департамента «Динамо» Сабина Шох опубликовала в своих соцсетях провокационный снимок после победы команды над «Спартаком» (3:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Шох выложила фотографию с тремя головами свиней и написала счет матча с бело-голубыми сердцами.

Сабина Шох является дочерью известного футбольного функционера Рохуса Шоха. Он занимал руководящие должности в российских клубах, работал в РФС, а сейчас возглавляет ПФЛ Казахстана.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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